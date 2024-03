Moto3 | Gp Portogallo Qualifiche: pole per Rueda, Rossi è quinto

Moto3 GP Portogallo Qualifiche – Josè Antonio Rueda ha conquistato la pole position del Gran Premio del Portogallo classe Moto3, secondo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team KTM Red Bull Ajo ha fatto la differenza al T4, dove nel giro “buono” ha guadagnato tre decimi sul più vicino degli avversari, Joel Kelso su KTM del Team BOE Motorsports, chiudendo con un margine di 59 millesimi. In prima fila anche il vincitore del Qatar David Alonso su CFMoto del Team Aspar.

Daniel Holgado con la GASGAS del Team Tech3 aprirà la seconda fila, dove troviamo anche il nostro Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power) e Collin Veijer (Husqvarna Intact GP).

Settimo tempo e terza fila per Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI), per il nostro Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) e Scott Ogden (Honda Mlav Racing).

Stefano Nepa in sella alla KTM del Team MTA ha chiuso decimo, Matteo Bertelle (Honda Snipers) 12esimo, Nicola Carraro (KTM MTA) 16esimo. Ultima posizione per Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) che ha percorso mezzo giro in Q1.

