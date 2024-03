MotoGP | Gp Portogallo Qualifiche: Bastianini in pole, Vinales è secondo

MotoGP Gp Portogallo Qualifiche – E’ di Enea Bastianini su Ducati la pole position del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa della MotoGP 2024.

Sul toboga di Portimao il #23 della Ducati si è aggiudicato la seconda partenza al “palo” in carriera, con il cronometro di 1:37.706. La “Bestia” che anche ieri era stato il più veloce avrà accanto a se in prima fila l’Aprilia di Maverick Vinales e il compagno di marca Jorge Martin.

Bastianini è il quinto poleman diverso nelle ultime cinque gare ed è all’ottava prima fila in carriera. Per la Ducati si tratta della 90esima pole in MotoGP.

Il Campione in carica Pecco Bagnaia aprirà la seconda fila dove troviamo anche la KTM di Jack Miller e la Ducati GP 23 di Marco Bezzecchi.

Ottimo settimo tempo per il rookie Pedro Acosta, che passato dalla Q1 ha preceduto Marc Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Quartararo, nono con la Yamaha a 0.616s dalla vetta.

Marc Marquez ha “rovinato” le sue qualifiche al primo giro lanciato quando al curvone ad elevata velocità ha perso il controllo della sua Desmosedici GP 23, rotolando fortunatamente senza conseguenze sulla ghiaia. E’ poi risalito sulla seconda moto che però non gli dava lo stesso feeling.

Quarta fila per Brad Binder (KTM), Alex Rins (Yamaha) e Alex Marquez. Non avevano passato la Q1 tra gli altri Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Luca Marini, che scatteranno rispettivamente dalla 14esima, 17esima e 22esima casella.

