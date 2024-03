SBK | Gp Barcellona Gara1: Razgatlioglu piega Bulega

SBK Gp Barcellona Gara 1 – Toprak Razgatlioglu vince Gara 1 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024.

Il pilota turco, partito dalla pole, ha gestito magistralmente la gomma. Nella prima fase ha lottato pr le posizioni di testa, ma si è tenuto cauto lasciando “sfogare” Bulega. Negli ultimi due giri, il pilota turco ha recuperato oltre 3 secondi sull’italiano passandolo all’ultimo giro. Per il debuttatane Ducati un secondo posto amaro.

Negli ultimi tre giri Alvaro Bautista riesce a passare Andrea Iannone dopo un’ottima rimonta, chiudendo in terza posizione davanti proprio al pilota del team GoEleven e ad Andrea Locatelli (Yamaha).

Alex Lowes, su Kawasaki, chiude sesto, davanti a Danilo Petrucci che nel finale ha perso diverse posizioni e Dominique Aegerter.

Michael van der Mark chiude in nona posizione davanti a Axel Bassani (Kawasaki) che completa la top ten.

Fuori dai 10 Michael Rinaldi (Motocorsa) che chiude 11esimo.

Non è durata neanch eun giro la gara di Jonathan Rea (Yamaha) costretto al ritiro per un problema dopo il via.

WorldSBK Barcellona Gara 1- Tempi finali

01 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 02 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R +0.868 03 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R +5.338 04 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R +8.543 05 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 +9.818 06 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR +11.190 07 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R +12.020 08 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 +12.329 09 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR +16.677 10 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR +17.144 11 RINALDI M. Ruben Ducati Panigale V4R +18.895 12 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR +19.447 13 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R +22.194 14 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R +22.233 15 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 +32.087 16 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R +34.181 17 REDDING Scott BMW M 1000 RR +37.540 18 RAY Bradley Yamaha YZF R1 +38.241 19 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 +38.752 20 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R +59.422 21 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1 LAP

