Moto3 | Gp Le Mans Gara: Alonso batte Holgado, Veijer a podio

Moto3 GP Francia Le Mans Gara – David Alonso dopo la pole position ha vinto il Gran Premio di Francia classe Moto3, quinta tappa del Motomondiale 2024, in programma sul circuito Bugatti di Le Mans.

Il pilota del Team Aspar ha tagliato il traguardo davanti a Daniel Holgado su GASGAS del Team Tech3 e Collin Veijer, su Husqvarna del Team Intact GP.

All’ultimo giro il #80 della CFMoto ha difeso la posizione poco prima conquistata battendo di 0.105s Holgado e di 0.137s Veijer.

Per Alonso si tratta della terza vittoria della stagione, settima in carriera. Quarto al traguardo il suo team-mate Joel Esteban, che ha preceduto Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI), Adrian Fernandez (autore di una bella rimonta dopo aver scontato due long-lap penalty causati dall’aver guidato troppo piano in alcuni settori durante la qualifica, ndr) Honda Leopard) e Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).

Hanno chiuso in Top Ten Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull KTM Ajo), Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP) e Angel Piqueras (Honda Leopard).

A punti anche il nostro Luca Lunetta (miglior italiano, ndr), che in sella alla Honda del Team SIC58 Squadra Corse è passato 11esimo sotto alla bandiera a scacchi, Jacob Roulstone (GASGAS Tech3), Joel Kelso (KTM BOE Motorsports) Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e David Almansa (Honda Snipers).

Stefano Nepa (KTM MTA) ha chiuso fuori dalla zona punti, 17esimo, mentre il suo team-mate Nicola Carraro è 19esimo. Gara difficile per David Munoz (KTM BOE Motorsports), che prima ha toccato” Riccardo Rossi (KTM CIP) con l’italiano fuori dai giochi mentre lottava per le prime posizioni, per questo è stato poi penalizzato con un doppio long-lap penalty e alla fine è anche caduto.

Ritiri per Matteo Bertelle (Honda Snipers) e Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse); il primo ha avuto un problema alla catena, mentre il secondo ha bruciato la frizione in partenza.

Holgado rimane leader della classifica iridata con 94 punti, uno in più di Alonso e 32 in più di Veijer.

5/5 - (4 votes)