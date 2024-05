MotoGP | Bezzecchi scivola e perde un piazzamento di vertice nella Sprint di Le Mans [VIDEO]

MotoGP GP Le Mans Sprint – Sabato da dimenticare per Marc Bezzecchi nella Sprint del Gran Premio di Francia a Le Mans, quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Stabilmente secondo dopo una prima parte di gara concreta e veloce, spesso allo stesso livello del leader Jorge Martin, l’italiano è incappato in una caduta in curva 7 a tre giri dal termine, gettando di fatto alle ortiche un risultato importante in ottica campionato. Un passaggio a vuoto che il portacolori della VR46 dovrà lasciarsi alle spalle in vista di domani.

La mini-gara, ricordiamo, è stata vinta da Martin davanti a Marc Marquez, Maverick Vinales, Enea Bastianini e Aleix Espargarò, con quest’ultimo che ha dovuto scontare un doppio long-lap per partenza anticipata. Pedro Acosta ha trovato posto in sesta posizione, mentre in settima e ottava piazza si sono accomodati Fabio Di Giannantonio e Jack Miller.

Appuntamento a domani per la gara vera e propria sul tracciato di Le Mans. Martin il favorito numero uno, ma attenzione alla voglia di rivalsa di Bagnaia, pronto a giocarsi delle carte sul passo gara con la propria Ducati ufficiale.