Moto2 | Gp Le Mans Gara: Garcia, vittoria e leadership iridata, festa Boscoscuro

Moto2 Gp Francia Le Mans Gara – Sergio Garcia ha dominato il Gran Premio di Francia classe Moto2, quinta tappa del Motomondiale 2024 corso a Le Mans.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI è scattato benissimo al via e una volta agguantata la prima posizione non l’ha più lasciata.

Il #3 ha tagliato il traguardo con 3.174 di vantaggio sul team-mate Ai Ogura, che a sua volta ha preceduto Alonso Lopez, per una tripletta tutta Boscoscuro.

Erano 10 anni che una Kalex non mancava dal podio, ma dopo 186 podi consecutivi, si è dovuta arrendere alla “favola” di Luca Boscoscuro. C’è una sola Kalex nelle prime cinque posizioni della classifica iridata, questo a ribadire la bontà del progetto italiano.

Quarto al traguardo Joe Roberts, con il pilota del Team OnlyFans American Racing, che ha preceduto Somkiat Chantra (Team Asia) e il pole-man Aron Canet, che dopo una difficile partenza ha recuperato fino alla seconda posizione, diventata poi sesta dopo un contatto con un altro pilota.

Il rider Fantic Racing, ancora zoppicante dopo l’infortunio avvenuto a Jerez, ha chiuso davanti a Fermin Aldeguer (SpeedUp), Tony Arbolino (Marc VDS), Albert Arenas (Gresini) e Izan Guevara (Aspar).

In zona punti anche Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team), Filip Salac (Marc VDS), i due piloti Intact GP Senna Agius e Darryn Binder e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing). Dennis Foggia (Italtrans) ha tagliato il traguardo in 19esima posizione.

La classifica iridata vede ora in testa Garcia con 89 punti, 7 in più di Joe Roberts, e 26 in più di Fermin Aldeguer e Ai Ogura, che sono a pari punti.

