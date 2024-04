Moto3 | Gp Jerez Qualifiche: domina Alonso ed è pole, Carraro è decimo

Moto3 GP Spagna Jerez Qualifiche – David Alonso (CFMoto) ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna classe Moto3, quarto appuntamento del Motomondiale 2024, in programma domani a Jerez.

Il #80 del Team Aspar ha letteralmente dominato la qualifica, rifilando distacchi abissali alla concorrenza, arrivando a girare in 1:44.954. Per Alonso si tratta della seconda pole in carriera, seconda consecutiva.

In prima fila partiranno anche David Munoz (KTM BOE Motorsports) e Collin Veijer (Husqvarna Intact GP), staccati rispettivamente di 0.220s e 1.099s.

Joel Kelso con la seconda KTM del Team BOE Motorsports è quarto e avrà accanto a se in seconda fila Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e Angel Piqueras (Honda Leopard).

Terza fila per Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI), per il rookie del Team Aspar Joel Esteban (CFMOTO) e Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP).

Migliore dei piloti italiani è Nicola Carraro (KTM MTA) decimo, che ha preceduto il connazionale nonché team-mate Stefano Nepa e Adrian Fernandez (Honda Leopard). Quattordicesima e quindicesima piazza per Riccardo Rossi (KTM CIP) e Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse).

Non hanno passato la Q1 tra gli altri i nostri Matteo Bertelle (Honda Snipers) e Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), che scatteranno dalla 19esima e 20esima casella. Caduta ad inizio sessione e nessun crono registrato per il leader del Mondiale Daniel Holgado (GASGAS Tech3) e per il suo team-mate Jacob Roulstone.

Foto: Valter Magatti

