Moto2 | Gp Jerez Qualifiche: Aldeguer conquista la pole, cade Lopez

Moto2 Gp Spagna Jerez Qualifiche – E’ di Fermin Aldeguer la Pole Position del Gran Premio di Jerez de La Frontera. Il pilota del team Beta Tools SpeedUp, ha registrato il miglior tempo in 1:40.673. Per il pilota spagnolo, questa è la sesta pole nella classe intermedia. Seconda posizione per Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2) con Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team) a chiudere la prima fila.

Quarto tempo per Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2) che precede Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Sergio Garcia (MT Helmets – MSI).Il migliore degli italiani è Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) in settima posizione, davanti al connazionale Tony Arbolino (Marc VDS).

A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo Jeremy Alcoba (

Yamaha VR46 Master Camp Team) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team).

Fuori dalla TOP 10 Alonso Lopez: il pilota del team Beta Tools SpeedUp, è stato protagonista di una caduta (fortunatamente senza conseguenze) e scatterà sedicesimo.

Ayumu Sasaki non ha preso parte alle qualifiche a causa della contusione alla testa riportata nelle libere di questa mattina. Qualifica difficile per Dennis Foggia che scatterà 23esimo mentre Matteo Ferrari partirà 26esimo.

