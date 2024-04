MotoGP | Gp Jerez Qualifiche: Marc Marquez torna in pole, Bezzecchi è secondo

MotoGP Gp Spagna Jerez Qualifiche – Marc Marquez ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Spagna, quarta tappa della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato ottiene la prima partenza al “palo” con la Ducati, 65esima pole in MotoGP, 93esima in carriera. Il #93 del Gresini Racing sulla pista bagnata di Jerez, ha fatto segnare il crono di 1:46.773, crono di 0.271s migliore di quello del nostro Marco Bezzecchi, Ducati VR46 Racing Team. Marquez non era in pole da Portimao 2023, 1 anno, 1mese e 2 giorni fa.

In prima fila anche il capo-classifica Jorge Martin per una tripletta Ducati. Per la casa di Borgo Panigale è la 15esima prima fila tutta occupata da propri piloti.

Seconda fila per la KTM del sud-africano Brad Binder e per le Ducati di Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e Alex Marquez (Gresini Racing).

Il due volte iridato della MotoGP Pecco Bagnaia, il più veloce del Day 1, ha fatto segnare il settimo tempo e condividerà quindi la terza fila con i connazionali Franco Morbidelli (Pramac Racing) ed Enea Bastianini (suo team-mate, ndr).

Quarta fila per il rookie Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3), scivolato senza conseguenze mentre aveva sette decimi di vantaggio e per le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò, con la moto veneta in difficoltà in condizioni di asfalto miste.

Non hanno passato la Q1 tra gli altri il tester KTM Dani Pedrosa, 16esimo, quello Aprilia Lorenzo Savadori, 21esimo, Luca Marini (Repsol Honda) 22esimo e i piloti Yamaha Fabio Quartararo 23esimo e Alex Rins 25esimo.

5/5 - (5 votes)