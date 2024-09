Moto2 | Gp Indonesia Prove 2: record per Canet, Arbolino è secondo, Vietti è ottavo

Moto2 Gp Indonesia Prove 2 – Un velocissimo Aron Canet ha ottenuto il miglior tempo nella seconda ed ultima sessione di pre-qualifiche della classe Moto2 al Mandalika International Circuit, 15esima tappa del Motomondiale 2024, il Gran Premio d’Indonesia.

Il pilota Fantic Racing che ha girato in 1:33.077, nuovo record del tracciato indonesiano per la classe Moto2, ha preceduto di 0.198s il nostro Tony Arbolino, in sella alla Kalex del Marc VDS Racing Team.

Terzo e quarto tempo per Fermin Aldeguer su Boscoscuro del Team SpeedUp e Somkiat Chantra, Kalex Team Asia. I due precedono Manuel Gonzalez (Gresini Racing), Senna Agius (Intact GP) e il leader del Mondiale Ai Ogura (MT Helmets – MSI).

Chiudono la Top Ten il nostro Celestino Vietti (Red Bull Ajo), vincitore a Misano 2, Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team) e Deniz Oncu (Red Bull Ajo).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Alonso Lopez (SpeedUp), Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), Jake Dixon (Aspar) e l’iridato 2023 della classe Moto3, Jaume Masia (Preicanos Racing Team).

Ancora una sessione da dimenticare per Sergio Garcia, che ha chiuso 22esimio a 1.222s dalla vetta. Il dominatore della prima parte della stagione, nonché secondo in classifica iridata non riesce più ad essere incisivo.

5/5 - (1 vote)