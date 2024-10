Moto2 | Gp Giappone Gara: gomme protagoniste, vince Gonzalez su Ogura e Salac

Moto2 Gp Giappone Gara – La pioggia caduta poco prima del via della classe Moto2 al Mobility Resort Motegi ha fatto si che venisse esposta la bandiera rossa.

Alla ripartenza con gara accorciata di ben 7 giri, da 19 a 12, qualche pilota ha azzardato le slick, tra questi il leader del Campionato Ai Ogura, Manuel Gonzalez, Filip Salac, Jeremy Alcoba, Zonta van den Goorbergh e Xavier Artigas.

Quella che poteva sembrare una scelta “folle”, soprattutto da parte di Ogura, si è rivelata la scelta corretta e dopo i primi giri utilizzati per mettere in temperatura le Pirelli, sono stati loro i protagonisti della gara. Anche Arenas aveva azzardato le slick, ma non ci ha creduto, rientrando nel giro di allineamento per mettere le rain.

La vittoria, la prima in carriera, è andata a Manuel Gonzalez, che riporta il Team Gresini al successo nella classe di mezzo. Sul podio l’idolo di casa Ai Ogura, secondo, che complice il 14esimo posto del suo team-mate Sergio Garcia, allunga in classifica su quest’ultimo, portandosi a +60.

Sul terzo gradino del podio è salito Filip Salac (EMarc VDS Racing Team), che ha preceduto Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team), Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP) e Xavier Artigas (Forward Factory Team).

Primo pilota al traguardo con le slick il nostro Celestino Vietti (Red Bull Ajo) settimo, che ha preceduto Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Alonso Lopez (SpeedUp) e Izan Guevara (Aspar), che chiude la Top Ten.

A punti anche Tony Arbolino (Marc VDS Racing Team), Fermin Aldeguer (SpeedUp), Jake Dixon (Aspar), Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) e Darryn Binder (Intact GP).

Solamente 16esimo il vincitore di Mandalika Aron Canet (Fantic Racing), mentre il nostro Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) ha chiuso 26esimo.

Da segnalare che la bandiera a scacchi è stata sventolata dal figlio del compianto Daijiro Kato, pilota giapponese grande protagonista del Motomondiale nei primi anni 2000. Nel 2001 fu Campione del Mondo della classe 250cc con il Team Gresini. Scomparse a causa delle ferite riportate dopo un incidente durante il Gran Premio del Giappone 2003 classe MotoGP sul circuito di Suzuka.

