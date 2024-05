Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: pole per Ortolà, Alonso solo sesto

Moto3 GP Catalunya Barcellona Qualifiche – Ivan Ortolà si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di Catalunya classe Moto3, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI l’ha ottenuta con il crono di 1:46.749, per il #48 prima pole in carriera. Ortolà è comunque a “rischio” penalità per aver ostacolato David Alonso (che ha chiuso sesto, ndr) durante il giro “buono” del pilota del Team Aspar. In prima fila anche Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) e Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo).

Seconda fila per Taiyo Furusato (Honda Team Asia), Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e il sopracitato Alonso (che nel finale ha anche trovato le bandiere gialle per le cadute di Rossi e Holgado, ndr).

Il #80 scatterà davanti alla KTM di David Munoz (BOE Motorsports), alla Honda Leopard di Adrian Fernandez e al capo-classifica Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), quest’ultimo scivolato senza conseguenze.

Migliore dei piloti italiani è Luca Lunetta, che in sella alla Honda del Team SIC58 Squadra Corse ha chiuso decimo, davanti ai connazionali Stefano Nepa (KTM MTA), Matteo Bertelle (Honda Snipers). Nessun tempo per Riccardo Rossi, caduto senza conseguenze.

Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse), caduto a fine Q1, scatterà dalla 20esima casella, mentre Nicola Carraro (KTM MTA) dalla 25esima.

Foto: Valter Magatti

