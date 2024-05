MotoGP | Gp Barcellona Qualifiche: Espargarò si aggiudica la pole, Bagnaia è secondo

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Qualifiche – Aleix Espargarò si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di Catalunya, sesto appuntamento della MotoGP 2024, in programma a Barcellona.

Per il pilota dell’Aprilia, che si ritirerà a fine stagione, si tratta della sesta pole in MotoGP, non partiva al “palo” da Jerez 2023. Per il #41 best-lap di 1:38.190.

Per la casa veneta si tratta dell’ottava pole in Top Class, la seconda della stagione dopo quella conquistata da Maverick Vinales ad Austin.

In prima fila con il pilota di Granollers partiranno il Campione in carica Pecco Bagnaia, che in sella alla Ducati ha girato in 1:38.221, a soli 31 millesimi dalla vetta e Brad Binder, che con la KTM paga un gap di 0.113s

Bene il rookie Pedro Acosta, che aprirà la seconda fila con la KTM del Team GASGAS Tech3. Il #31 che ha girato in 1:38.369 ha preceduto l’ottimo Fabio di Giannantonio (passato dalla Q1, ndr), che in sella alla Ducati Desmosedici GP 23 del VR46 Racing Team ha chiuso quinto, davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac), caduto senza conseguenze.

Raul Fernandez (anche lui passato dalla Q1 così come “Diggia”, ndr) in sella all’Aprilia RS-GP 23 del Team Trackhouse è settimo, seguito dalla Yamaha dell’ottimo Alex Rins (unico pilota con moto giapponese in Q2, ndr) e Jack Miller (KTM Factory).

Quarta fila per Franco Morbidelli (Ducati Pramac, caduto in contemporanea con il team-mate Martin, ndr), Enea Bastianini (Ducati Factory) e Maverick Vinales (Aprilia Factory).

Non hanno passato la “tagliola” della Q1 tra gli altri: i fratelli Alex e Marc Marquez, che partiranno in 13esima e 14esima posizione (quinta fila), Marco Bezzecchi 16esimo, Fabio Quartararo 17esimo, Johann Zarco 18esimo, mentre Luca Marini partirà dall’ultima fila, 22esimo tempo.

UPDATE GRIGLIA PARTENZA GP CATALUNYA MOTOGP

E’ stato restituito il tempo a Raul Fernandez, che viene classificato terzo. Tutti i piloti da Binder a Martin scalano quindi di una posizione. La classifica sotto riportata è quella corretta.

Foto: Valter Magatti

