Moto2 | Gp Barcellona Qualifiche: la pole va a Garcia, Vietti terzo

Moto2 Gp Catalunya Barcellona Qualifiche – E’ di Sergio Garcia la pole position del Gran Premio di Catalogna classe Moto2, sesta tappa del Motomondiale 2024.

Per il leader della classifica iridata si tratta del prima pole in Moto2 dopo le due conquistate nella classe Moto3. Il #3 ha fatto segnare il best-lap con il crono di 1:41.894, crono che gli ha permesso di battere di 0.240s Fermin Aldeguer (SpeedUp) e di 0.288s il nostro Celestino Vietti, quest’ultimo passato dalla Q1.

Seconda fila per Aron Canet (Fantic Racing) e per i piloti del Gresini Racing Albert Arenas e Manuel Gonzalez. Settimo tempo per Daniel Munoz (GAS UP Team), che ha preceduto Alonso Lopez (SpeedUp) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). Chiude la Top Ten il giapponese del Team MT Helmets – MSI Ai Ogura.

Tony Arbolino (Marc VDS) ha chiuso 14esimo, mentre non hanno passato la Q1 tra gli altri: la wild card Mattia Pasini (20esimo), Jorge Navarro (ieri primo con record e oggi 21esimo) e Dennis Foggia (23esimo).

