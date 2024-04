Moto3 | Gp Austin Qualifiche: pole di Alonso, Rueda e Holgado in prima fila

Moto3 GP delle Americhe Qualifiche – David Alonso (CFMoto) ha ottenuto la pole position del Gran Premio delle Americhe classe Moto3, terzo appuntamento del Motomondiale 2024.

Per il pilota del Team Aspar è la prima pole in carriera (per lui cinque vittorie da quando corre in Moto3, ndr). Il #80 che ha girato in 2:14.292 ha preceduto di soli 17 millesimi Josè Antonio Rueda su KTM del Team Red Bull Ajo e di 0.195s la GASGAS del Team Tech3 di Daniel Holgado. La pole di Alonso è anche la prima di un colombiano nei GP.

Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) aprirà la seconda fila con il quarto tempo, accanto a lui Joel Kelso (KTM BOE) e Jacob Roulstone (GASGAS Team Tech3).

Terza fila per Matteo Bertelle (Honda), che dovrà scontare un long-lap penalty per aver rallentato troppo in un settore durante le prove. Accanto al pilota Snipers partiranno David Munoz (KTM BOE) e Stefano Nepa (KTM MTA).

Buona la qualifica dei piloti Honda SIC58 Squadra Corse, Luca Lunetta ha chiuso 11esimo, mentre Filippo Farioli ha ottenuto il 13esimo, davanti alla delusione della qualifica, Ivan ortolà (KTM MT Helmets – MSI).

Nicola Carraro (KTM MTA) non ha passato la Q1 e partirà dalla 20esima posizione, subito davanti a Riccardo Rossi (KTM CIP). I due scatteranno quindi dalla settima fila.

5/5 - (4 votes)