MotoGP | Gp Austin Qualifiche: Vinales, pole stellare, stupisce Acosta, Marc Marquez è terzo

MotoGP Gp delle Americhe Qualifiche – Pole position stellare per Maverick Vinales al COTA, Circuit of the Americas, teatro della terza tappa della MotoGP 2024.

Il pilota dell’Aprilia ha letteralmente distrutto il record della pista, arrivando a girare in 2:00.864, unico pilota capace di “abbattere” il muro dei due minuti e 01. La pole Aprilia è la 22esima consecutiva per una casa italiana, sequenza iniziata a Termas de Rio Hondo 2023.

Il #12 della casa di Noale, che già ieri era stato velocissimo (secondo tempo, ndr), ha battuto uno stupefacente Pedro Acosta, che alla terza gara in MotoGP e dopo il primo podio in Top Class centrato a Portimao, continua a stupire.

Il pilota della KTM, Team GASGAS Tech3, si è “fermato” a 0.328s da Vinales, riuscendo a mettersi alle spalle un ottimo Marc Marquez, prima Ducati in pista (ricordiamo che l’otto volte iridato guida la versione 23 della Desmosedici, ndr) che coglie la sua prima fila numero 110, la prima con la Ducati.

Seconda fila per tre Ducati Factory 2024, quella del Campione in carica Pecco Bagnaia, quella del suo team-mate Enea Bastianini e quella di un nervoso Jorge Martin (Pramac Racing).

Lo spagnolo è caduto due volte in pochissimi giri alle curve 11 e 18. Dopo la prima caduta, è risalito in sella, ma ha perso di nuovo il controllo della sua Desmosedici. Risalito poi in sella alla seconda moto non è andato oltre il sesto tempo.

In terza fila troviamo un’Aprilia e due Ducati, la RS-GP 24 di Aleix Espargarò, la Desmosedici GP 23 di Fabio di Giannantonio e le Desmosedici GP 24 di Franco Morbidelli.

Quarta fila per Marco Bezzecchi, Jack Miller e Alex Marquez. Non avevano passato la Q1 tra gli altri le Yamaha di Alex Rins e Fabio Quartararo che hanno chiuso in 15esima e 16esima piazza e le quattro Honda di Johann Zarco, Joan Mir, Takaaki Nakagami e Luca Marini, che chiudono lo schieramento.

