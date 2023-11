Moto3 | Gp Qatar Prove 1: Oncu precede Masia, Bertelle è sesto

Moto3 GP Qatar Prove 1 – Deniz Oncu ha stabilito il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio del Qatar classe Moto3, 19esima tappa del Motomondiale 2023 in programma al Lusail International Circuit.

Il pilota del Team Red Bull Ajo ha girato in 2:09.404, tempo però lontanissimo da quello dello scorso anno, quando in FP1 Dennis Foggia girò in 2:05.414. La causa è da ricercarsi nella sabbia portata in pista dalla pioggia caduta nei giorni scorsi e dal vento di ieri sera.

Secondo tempo per il leader della classifica iridata Jaume Masia (Honda Leopard), che ha preceduto la KTM di Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) e il compagno di marca Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse).

Syarifuddin Bin Azman (KTM MT Helmets – MSI) è quinto, davanti al migliore dei piloti italiani, Matteo Bertelle. Il pilota del Team Snipers Honda è davanti al compagno di marca Joshua Whatley (VisionTrack) e alla GASGAS del Team Aspar di David Alonso.

Chiudono la Top Ten Xavier Artigas con la CFMoto del PruestelGP e Romano Fenati con la seconda Honda Snipers. Qualificati alla provvisoria Q2 anche Filippo Farioli (KTM Tech3), Adrian Fernandez (Honda Leopard), Daniel Holgado (KTM Tech3) e Ryusei Yamanaka (GASGAS Aspar).

Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse) ha chiuso 17esimo e Stefano Nepa (KTM MTA) 21esimo.

