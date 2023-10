Moto3 | Gp Indonesia Prove 2: Oncu il più veloce, Bertelle è quarto

Moto3 GP Indonesia Prove 2 – E’ di Deniz Oncu il miglior tempo delle seconde prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma a Mandalika.

Il pilota del Team Red Bull Ajo ha fermato il cronometro sul tempo di 1:39.855, nuovo record della pista indonesiana, andando a precedere di 0.132s Diogo Moreira (KTM MT Helmets – MSI), il più veloce della mattinata.

Jaume Masia in sella alla Honda Leopard ha ottenuto il terzo tempo, davanti al nostro Matteo Bertelle (Team Snipers), suo compagno di marca e all’Husqvarna di Ayumu Sasaki.

Daniel Holgado in sella alla KTM del Team Tech 3 è sesto e precede David Munoz (KTM BOE), Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse) e Stefano Nepa (KTM MTA), che dovrà scontare un long-lap penalty per aver sorpassato in regime di bandiera gialle nelle prove mattutine. Chiude la Top Ten Kaito Toba (Honda SIC58 Squadra Corse).

Qualificati alla provvisoria Q2 anche Ryusei Yamanaka (GASGAS Aspar), Taiyo Furusato (Honda Team Asia), Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo) e Ivan Ortolà (KTM MTA).

Filippo Farioli (KTM Tech 3) e Nicola Fabio Carraro (Honda Snipers) hanno chiuso rispettivamente in 23esima e 24esima posizione.

