Moto2 | Gp Indonesia Gara: stravince Acosta, Canet e Aldeguer sul podio

Moto2 Gp Indonesia Gara – Pedro Acosta ha vinto il Gran Premio dell’Indonesia classe Moto2, 15esima tappa del Motomondiale 2023, corso sul circuito di Mandalika.

Il pilota del Team Red Bull Ajo ha centrato la settima vittoria stagionale, decima in Moto2, 16esima in carriera. Partito dalla seconda fila, il prossimo pilota GASGAS Tech3 MotoGP, ha preso il comando della gara dopo essersi scambiato la posizione per qualche giro con il pole-man Aron Canet (Pons).

Giro dopo giro il suo vantaggio è aumentato e la lotta è stata esclusivamente per il secondo e terzo gradino del podio con Canet che ha avuto la meglio su Fermin Aldeguer (SpeedUp).

Quarto all’arrivo Jake Dixon (Aspar) che ha preceduto Manuel Gonzalez (VR46 Team) e il nostro Tony Arbolino (Marc VDS), che dopo una bella partenza che lo ha portato dal decimo al quinto posto ed essere stato in battaglia per le primissime posizioni, ha poi perso terreno chiudendo sesto e staccatissimo dalla vetta.

In Top Ten anche Somkiat Chantra (Team Asia), Sergio Garcia (Pons), Joe Roberts (Italtrans) e Sam Lowes (Marc VDS). A punti anche Dennis Foggia (Italtrans), Bo Bendsneyder (SAG), Darryn Binder (Intact GP), Taiga Hada (SAG) e Albert Arenas (Red Bull Ajo).

Lorenzo Baldassarri che sostituiva il convalescente Celestino Vietti nel Fantic Racing ha chiuso 23esimo, davanti al team-mate Mattia Casadei. Subito fuori Alberto Surra (Forward), coinvolto in uno strike al via.

In Campionato Acosta si porta a 277 punti, 65 più di Arbolino, 105 più di Dixon, mentre Aron Canet è quarto a 133 punti di distacco dal #37 del Team Red Bull Ajo.

