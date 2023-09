MotoGP | Cal Crutchlow pronto a tornare in pista a Motegi

MotoGP GP Giappone Motegi – Cal Crutchlow sarà in pista come wild card nel prossimo weekend, durante il Gran Premio del Giappone, 14esima tappa della MotoGP 2023.

Per il #35 la prima wild card dal 2021, anno in cui è diventato tester della casa di Iwata. Precedentemente aveva sostituito piloti infortunati. Saranno quindi tre le M1 in pista, quelle di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli e quella del rider britannico.

Dichiarazioni Cal Crutchlow Wild Card GP Giappone Motegi

“Non vedo l’ora di correre il Gran Premio del Giappone, sarò con il mio test team con cui lavoro durante la stagione. Abbiamo lavorato davvero duramente quest’anno per migliorare la moto per i piloti Factory sia per la stagione in corso che per la prossima. Questa wild card ci darà l’opportunità di fare qualcosa di diverso nel corso del fine settimana e trovare il miglior assetto possibile per aiutarli per il weekend di gara giapponese, per il resto della stagione e potenzialmente per il prossimo anno. Mi è sempre piaciuto andare in Giappone, sul circuito di Motegi. Mi sono divertito a visitare la sede e la fabbrica Yamaha.”