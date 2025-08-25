MotoGP | GP Ungheria: Acosta, baci e cuoricini per il cameramen dopo il 2° posto [VIDEO]
Il cameramen era stato involontario protagonista di un episodio che poteva avere tragiche conseguenze
di Alessio Brunori25 Agosto, 2025
GP Ungheria Balaton Park KTM MotoGP 2025 – Tutto è bene quel che finisce bene, è quello che potranno raccontare ai propri nipoti anche Pedro Acosta e il cameramen Joao Cabrera, involontari protagonisti di un brutto episodio al Balaton Park, fortunatamente risolto senza conseguenze.
Durante la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria, il pilota della KTM ha perso il controllo della sua RC16, con quest’ultima che rotolando sulla via di fuga, si è impuntata ed ha letteralmente preso il volo, finendo ad altezza del cameramen come potete vedere dal video.
Alla fine della gara “lunga” della domenica, chiusa al secondo posto, Acosta si è fermato all’altezza della postazione del cameramen mandando baci e cuoricini.
