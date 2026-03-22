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MotoGP | GP Brasile Sprint Race, vince Marc Marquez: gli highlights [VIDEO]

Ritorno alla vittoria in una Sprint Race per lo spagnolo della Ducati, sul podio Di Giannantonio e Martin

di Alessio Brunori22 Marzo, 2026
Motomondiale 2026
MotoGP | GP Brasile Sprint Race, vince Marc Marquez: gli highlights [VIDEO] MotoGP | GP Brasile Sprint Race, vince Marc Marquez: gli highlights [VIDEO]

Highlights Sprint Race GP Brasile – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio del Brasile.

A vincere Marc Marquez (Ducati Factory) che a tre giri ha sferrato l’attacco decisivo su Fabio Di Giannantonio, sino a lì sempre in testa. Terzo al traguardo e prima medaglia Sprint dopo 504 giorni (la prima con Aprilia) per Jorge Martin.

Marco Bezzecchi ha chiuso quarto, davanti ad Ai Ogura e Fabio Quartararo. Solamente ottavo Pecco Bagnaia, con Luca Marini 11esimo. Solamente 16esimo l’italo-brasiliano Franco Morbidelli, seguito da Enea Bastianini.


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