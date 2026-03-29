MotoGP | GP Austin 2026: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Stati Uniti – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento della MotoGP 2026!

A partire dalle 22:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal COTA, Circuit of The Americas.

Sabato Fabio Di Giannantonio aveva conquistato la pole position, mentre la vittoria della Sprint Race era andata Jorge Martin.

Sul podio Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, che giunto quarto al traguardo, ha beneficiato della penalità inflitta al compagno di marca Pedro Acosta per pressione irregolare degli pneumatici.

Era durata un solo giro la gara del pole-man Fabio Di Giannantonio e di Marc Marquez, con quest’ultimo che cadendo aveva coinvolto l’incolpevole pilota del VR46 Racing Team. Per Marquez long lap penalty.

Jorge Martin vince la Sprint Race del GP degli Stati Uniti

Video Caduta Marc Marquez Vs Fabio Di Giannantonio Sprint Race Austin

In Moto3, prima vittoria di Guido Pini:

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🏆 PRIMA VITTORIA IN CARRIERA PER GUIDO PINI! Sul podio Quiles e Carpe. I risultati della gara 👇https://t.co/kIZtA7w59R — MotoGrandPrix (@motograndprixit) March 29, 2026

In Moto2 vittoria di Senna Agius, Vietti a podio

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