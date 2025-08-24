MotoGP | GP Ungheria 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito del Balaton Park
Diretta GP Ungheria Balaton Park – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Balaton Park, dove, a partire dalle 14:00, scatterà il Gran Premio d’Ungheria! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.
Davanti a tutti, scatterà Marc Marquez, che ha preceduto Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Dalla seconda fila partiranno Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.
Dalla settima casella scatterà Pedro Acosta, seguito da Fermin Aldeguer e Luca Marini. Joan Mir chiude la Top 10. Qualifiche difficili per Francesco Bagnaia che dovrà rimontare dalla quindicesima casella.
Da segnalare un long lap penalty inflitto a Fabio Quartararo per aver causato l’incidente dopo lo start nella Sprint Race e un doppio long-lap penalty per Enea Bastianini per aver fatto cadere Johann Zarco.
Nella Sprint d’Ungheria vittoria di Marc Marquez su Di Giannantonio e Morbidelli
Foto Gallery Sprint Race GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025
DIRETTA GP UNGHERIA DALLE 14:00
