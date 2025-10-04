MotoGP | Gp Indonesia: Bezzecchi, pole da record, Bagnaia nelle retrovie

MotoGP Gp Indonesia Mandalika Qualifiche – La pole position del Gran Premio d’Indonesia classe MotoGP (18esimo appuntamento del Motomondiale 2025) è andata ad uno straordinario Marco Bezzecchi, che porta l’Aprilia in vetta con tanto di record della pista di Mandalika.

Il pilota riminese della casa veneta l’ha ottenuta con il crono di 1:28.832 (il vecchio record apparteneva a Jorge Martin, 1’29.088, ndr) unico pilota ad abbattere il “muro” del minuto e 29, per il #72 settima pole in MotoGP, 11esima in carriera.

In prima fila anche la Ducati GP 24 del Gresini Racing del rookie Fermin Aldeguer e un’altra Aprilia RS-GP25, quella del Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez, con il #25 alla terza prima fila in Top Class.

Ottima la qualifica di un redivivo Alex Rins, che porta la Yamaha Factory in seconda fila, quarto tempo (+0.504), dietro allo spagnolo il connazionale della KTM Pedro Acosta (+0.511) e il nostro Luca Marini, ottimo sesto con la Honda Factory (+0.681s).

Terza fila per la seconda Ducati GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez (scivolato nel finale senza conseguenze, ndr), per la seconda Yamaha Factory, quella di Fabio Quartararo (anche lui scivolato senza conseguenze, ndr) e per il nove volte Campione del Mondo Marc Marquez, con il #93 della Ducati che paga un gap dalla vetta di quasi un secondo, 0.941s.

In quarta fila la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira, la Ducati GP 25 del VR46 Racing Team) di Fabio Di Giannantonio e la seconda Honda Factory, quella di Joan Mir, a podio in Giappone.

Ha sfiorato la Q2 Franco Morbidelli (Ducati GP 24 VR46 Racing Team), che ha chiuso la Q1 in terza posizione (alle spalle di Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, ndr). L’italo-brasiliano che partirà dalla 13esima casella, condividerà la quinta fila con Jack Miller (Yamaha Pramac) e Brad Binder (KTM Factory).

Qualifica da dimenticare per Pecco Bagnaia, che ha chiuso la Q1 (dove tra gli altri c’erano anche Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini, ndr) in sesta posizione e che quindi scatterà dalla sesta fila, 16esimo tempo.

Il tre volte iridato della Ducati non è riuscito a trovare lo stesso feeling che gli aveva permesso di dominare a Motegi e per lui sarà una gara tutta in salita. Dietro a Bagnaia partirà Enea Bastianini (KTM Tech3), 17esimo e scivolato nel finale della Q1. Dietro alla “Bestia” hanno chiuso i piloti Honda LCR, Johann Zarco e Somkiat Chantra e il team-mate Maverick Vinales.

5/5 - (7 votes)