Moto2 | Gp Indonesia: squalificato Manuel Gonzalez, Mondiale riaperto

Moto2 Gp Indonesia Mandalika Gara – Clamoroso quanto accaduto in Indonesia ore dopo la chiusura dela gara della classe Moto2. Manuel Gonzalez, rider Intact GP, secondo in gara e leader della classifica iridata, è stato squalificato.

Il pilota Intact GP ha tagliato il traguardo in seconda posizione, poi un problema non rilevato ha rovinato i festeggiamenti: un errore di trasmissione in un aggiornamento del firmware ufficiale ha causato la sua squalifica, anche se la squadra ha specificato che questo “non ha comportato alcun vantaggio.”

Di conseguenza, Gonzalez perde punti preziosi nella lotta per il titolo, ma resta in testa alla classifica generale con 9 punti di vantaggio su Moreira e 33 su Canet.

Dichiarazioni Manuel Gonzalez squalifica Gp Indonesia Moto2 2025

“Che posso dire… Sono ovviamente estremamente deluso per la sfortuna che abbiamo avuto con l’aggiornamento del firmware, che ha portato alla mia squalifica dalla gara di oggi. Nonostante tutta la sfortuna, portiamo a casa gli aspetti positivi di questa giornata. Il campionato ora è più combattuto, ma questo non mi stressa, anzi, mi motiva a lottare ancora di più e a prepararmi con maggiore intensità. Non possiamo cambiare ciò che è successo, ma possiamo ripartire dall’Australia al 100% e combattere per il nostro titolo. Vorrei anche augurare a David una pronta guarigione. Speriamo possa tornare presto in pista.”

