MotoGP | GP Repubblica Ceca 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta GP Repubblica Ceca Brno – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Brno, dove, a partire dalle 14:00, scatterà il Gran Premio della Repubblica Ceca! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti, partirà la Ducati di Pecco Bagnaia, che condividerà la prima fila con Marc Marquez e Fabio Quartararo. In Seconda fila Marco Bezzecchi, Joan Mir e Raul Fernandez.

Terza fila per Pedro Acosta, Alex Marquez e Johann Zarco. Quarta fila per Jack Miller, Enea Bastianini e per il rientrante Jorge Martin. Scatteranno dalla 13esima e 16esima casella Fabio di Giannantonio e Luca Marini.

Assenti Franco Morbidelli, ancora alle prese con la botta alla spalla sinistra rimediata in una brutta caduta avvenuta nella scorsa gara del Sachsenring e Maverick Vinales, già operato alla spalla dopo la caduta nelle qualifiche del Gran Premio di Germania.

Nella Sprint vittoria di Marc Marquez su Acosta e Bastianini

Foto Gallery Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

DIRETTA GP REPUBBLICA CECA DALLE 14:00

Foto: Valter Magatti