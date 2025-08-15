MotoGP | Gp Austria: a Marquez le pre-qualifiche, Bagnaia è terzo

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Prove – Marc Marquez si è aggiudicato le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria, 13esimo appuntamento della MotoGP 2025 in programma al Red Bull Ring.

L’otto volte iridato della Ducati ha fatto segnare il best-lap di 1:28.117, tempo che gli ha permesso di precedere di 0.228s il connazionale della KTM Pedro Acosta, che ha stabilito il suo giro migliore nella scia del connazionale.

Buon terzo tempo per Pecco Bagnaia, che ha chiuso a 0.268s dal team-mate Marc Marquez e che ha portato al sua Ducati Desmosedici GP 25 davanti alla GP 24 di Alex Marquez, rider Gresini Racing.

Bene l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, che ha chiuso la sessione in quinta posizione, staccato di 0.402s dalla vetta. Il #25 è davanti alla migliore delle Honda, quella del connazionale Joan Mir, rider HRC.

Settimo tempo per Franco Morbidelli, che in sella alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team ha preceduto la Honda LCR di Johann Zarco (fresco vincitore della 8 Ore di Suzuka, ndr), la moto gemella, ma del Gresini Racing, del rookie Fermin Aldeguer e Brad Binder (KTM Factory), ultimo pilota ad accedere direttamente alla Q2.

Non ce l’ha fatta Enea Bastianini, che per ben due volte ha dovuto “abortire” il giro a causa della perdita di aderenza della sua RC16 (Team Tech3) e che perde l’accesso diretto in Q2 per soli 21 millesimi.

La “Bestia” ha chiuso 11esimo, davanti all’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, al connazionale della Honda Luca Marini e alla migliore delle Yamaha, quella dell’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo, 14esimo a 0.898s dalla vetta.

In difficoltà anche Fabio Di Giannantonio, che con la terza Ducati GP 25 (VR46 Racing Team) ha chiuso 15esimo, davanti al Campione in carica Jorge Martin. Il pilota Aprilia era caduto pronti-via, moto distrutta, pilota ok.

Male anche Marco Bezzecchi, che dopo il terzo posto della mattinata, non è andato oltre il 18esimo tempo a 1.352s dalla vetta. Il pilota riminese dell’Aprilia ha commesso più di un errore chiudendo alle spalle della Yamaha di Alex Rins e davanti alle Yamaha Pramac di Miguel Oliveira e Jack Miller.

Il pilota australiano è stato protagonista di un episodio che ha portato alla caduta di Quartararo prima e del portoghese poi. La sua YZR-M1 ha lasciato olio in pista, olio dove sono poi caduti (fortunatamente senza conseguenze, ndr) i suoi compagni di marca e di squadra.

Solamente 21esimo il rientrante Maverick Vinales (KTM Tech3), ancora alle prese con la spalla infortunata in Germania e subito operata.

