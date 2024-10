MotoGP | Melandri: “Bastianini e Marquez alleati di Bagnaia”

MotoGP Bagnaia Vs Martin – Il Titolo della MotoGP è l’unico che deve essere ancora assegnato. In Moto3 c’è stato il dominio di David Alonso, in Moto2 Ai Ogura ha vinto il Titolo lo scorso Gran Premio, mentre in Superbike ha vinto Toprak Razgatliouglu.

Il Campionato più importante è senza dubbio quello della MotoGP e a due gare dal termine Jorge Martin comanda con 17 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia. A “Martinator” basterebbero 4 secondi posti (tra gare Sprint e della domenica, ndr) per laurearsi per la prima volta iridato della Top Class.

Il suo vantaggio su Bagnaia è di 17 punti e il madrileno potrebbe essere Campione già questo fine settimana a Sepang nel caso in cui incassasse 21 punti in più del piemontese. Sulla lotta tra il pilota di Chivasso e il madrileno ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport anche Marco Melandri, iridato 2002 della 250cc e vice-campione del Mondo della MotoGP nel 2005.

Dichiarazioni Marco Melandri Battaglia Bagnaia Vs Martin Lotta Titolo MotoGP 2024

“In Malesia potrebbe anche piovere, Marquez me l’aspetto lì in mezzo, soprattutto domenica. Poi c’è Bastianini, che lo scorso anno ha vinto a Sepang. La KTM non sembra al livello della Ducati sull’asciutto. In tanti vanno, ma pochi concretizzano, non ne vedo che possano mettersi in mezzo se non Enea e Marc. Io continuo ad avere fiducia in Pecco. Anche se da una parte spererei di vedere vincere Martin per smentire questa mia convinzione che deve vincere il team ufficiale. Pecco nella gestione della lotta è più regolato, mi dà la sensazione che abbia tutto programmato in testa, non lo vedi perdere le staffe. Per Martin, invece, saranno le settimane più importanti della vita, non so se un’occasione così gli si ripresenterà.”

Dichiarazioni Marco Melandri Sponsor Battaglia Bagnaia Vs Martin Lotta Titolo MotoGP 2024

“Per le aziende la MotoGP è sviluppo, ricerca e marketing. Lenovo paga più di Prima (i main sponsor di Ducati e Pramac, ndr), non può permettersi di non vincere. E Monster, sponsor Ducati non accetterà che vinca un pilota Red Bull.”

Sulla vittoria poco premiata come punteggio (Bagnaia a vinto 9 gare contro le 3 di Martin, ndr) ha aggiunto: “Sono sempre più convinto che il punteggio dovrebbe premiare di più la vittoria. Ci vorrebbe più margine tra primo e secondo.”

