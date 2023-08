Moto2 | Tony Arbolino rimane nella classe intermedia con il Team Marc VDS

Moto2 Marc VDS – Tony Arbolino rimarrà nella classe Moto2 e correrà sempre con il Team Marc VDS anche nella stagione 2024.

Il pilota di Garbagnate Milanese ha deciso di rimanere un altro anno nella classe intermedia nonostante abbia avuto anche offerte per correre in MotoGP, soprattutto nel Team Gresini, al fianco di Alex Marquez. Il #14 al momento è secondo nella classifica iridata a 12 punti dal leader Pedro Acosta.

Dichiarazioni Tony Arbolino Rinnovo Marc VDS Moto2

“È una sensazione fantastica sapere che rimarrò con il team Marc VDS nel 2024. Mi sono sentito benissimo in questa squadra sin dal primo giorno, e sono orgoglioso di ciò che abbiamo già raggiunto insieme ed entusiasta delle sfide future. Non è stata una decisione difficile per me perché questo progetto e le persone che lo formano mi hanno aiutato a crescere come pilota e come persona, e penso che il meglio debba ancora venire. Le persone di questo team sono fantastiche e non vedo l’ora di lavorare di nuovo con loro l’anno prossimo. Vorrei anche ringraziare Marc van der Straten. Ha sempre creduto in me e mi ha dato tutto il suo sostegno, per il quale sono molto grato.”

