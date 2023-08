Moto2 | Dixon e Guevara rinnovano con il Team Aspar

Moto2 Team Aspar – Jake Dixon e Izan Guevara correranno con il Team Aspar Moto2 anche nel Motomondiale 2024.

Il pilota britannico che quest’anno, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria, insieme ad altri tre podi, ha 117 punti, affronterà la sua terza stagione consecutiva con il Team spagnolo mentre per Guevara (Campione del Mondo Moto3 sempre con il Team di Jorge Martinez) sarà la seconda stagione nella classe di mezzo.

Dichiarazioni Jake Dixon Rinnovo Team Aspar Moto2

“Sono molto entusiasta di poter continuare con il team Aspar la prossima stagione. Abbiamo passato un anno e mezzo incredibile, lottando per podi, pole e vittorie e ora sono al terzo posto in classifica. Mi piace molto lavorare con questa squadra. Sono in un buon momento e non vedo l’ora di continuare a lottare per obiettivi importanti.”

Dichiarazioni Izan Guevara Rinnovo Team Aspar Moto2

“Sono molto grato per la fiducia riposta in me dal team Aspar. Insieme abbiamo raggiunto tutto quello che ci eravamo prefissati di fare: abbiamo vinto il Campionato del Mondo Junior nel 2020, abbiamo vinto il titolo di Campione del Mondo Moto3 nel 2022 e ora siamo sulla strada per poter lottare per la Moto2 nel 2024. L’adattamento alla categoria è positivo e in Austria abbiamo ottenuto i primi punti dell’anno. A poco a poco stiamo gettando le basi per raggiungere di nuovo la vetta.”

