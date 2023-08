MotoGP | Gp Austria, Valentino Rossi: “Weekend fantastico per l’Academy”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Valentino Rossi ha commentato il weekend del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della MotoGP 2023.

La domenica la VR46 Riders Academy ha iniziato alla grande con il ritorno alla vittoria di Celestino Vietti (primo successo Fantic in Moto2), poi nella MotoGP la vittoria perentoria di Pecco Bagnaia il podio di Marco Bezzecchi e il quarto posto li Luca Marini. Ecco cosa ha detto il nove volte Campione del Mondo così come riportato da Sky Sport.

Dichiarazioni Valentino Rossi Strike Jorge Martin Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“E’ stata una giornata fantastica per l’Academy. Tutti i nostri piloti sono andati alla grande. Ha cominciato Celestino Vietti vincendo dopo un anno complicato, dandoci buone vibrazioni. Morbidelli ha fatto una gran gara in rimonta. Marini e Bezzecchi ci hanno fatto godere, sono stati grandissimi e abbiamo conquistato anche il podio. Pecco è stato perfetto: penso non abbia sbagliato una curva in tutto il weekend. L’obiettivo primario è quello di metterci davanti a Martin nel Mondiale per il 2° posto. Essere vice campioni è già una cosa importanti. Bagnaia? Basterebbe anche fregarlo qualche volta, ma lui è fortissimo ed esperto. Loro sono amici, ma è merito loro. A volte è difficile, lottano tutti per lo stesso obiettivo. Ma la forza dell’Academy è che hanno come riferimento il campione del mondo della MotoGP. Bisogna però essere intelligenti, quello è merito loro. Siamo orgogliosi del rapporto tra Bez e Flamigni, gli insegna tante cose e gli dà tanta forza. Ieri è stata una grande delusione, oggi invece è stato bellissimo. Ci siamo rifatti, hanno fatto una grande gara e aver battuto Alex Marquez è stato bello.”