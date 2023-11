Marc Marquez: “Acosta può segnare un’era in MotoGP”

Moto2 Malesia Sepang Red Bull Ajo – Pedro Acosta è diventato ieri Campione del Mondo della classe Moto2. Il titolo è arrivato al Sepang international Circuit, dove il pilota di Mazarrón ha chiuso secondo.

Per il #37 del Team Red Bull Ajo è il secondo titolo in tre anni dopo quello conquistato nel 2021 in Moto3. In questa stagione ha vinto sette gare (per un totale di 16 vittorie in meno di due anni, ndr) arrivando al suo secondo titolo ottenuto con il secondo posto al Sepang International Circuit.

Marc Marquez intervistato dai colleghi di AS.com ha detto che il pilota di Mazarrón potrà segnare una nuova era in MotoGP, classe dove correrò il prossimo anno in sella alla KTM del Team GASGAS:

Dichiarazioni Marc Marquez su Pedro Acosta

L’ho detto in un tweet durante la sua prima gara in Moto3. Non ricordo esattamente cosa ho scritto, ero sul divano di casa perché ero infortunato, ma Pedro è bravo, è davvero bravo. Lo sta dimostrando e alla fine i numeri parlano da soli. Si può ottenere il successo in molti modi, si possono ottenere risultati puntuali come è successo in passato, ma quando si vince quando tocca vincere, si ottengono punti quando tocca segnare, quando non si perde tempo e si va dritti al punto, è quando arrivano i risultati, e Pedro farà parlare molto di se in MotoGP. Può e credo che segnerà un’era in MotoGP. Non metterò alcuna etichetta perché l’ho sempre odiato, ogni pilota ha la sua epoca, ogni pilota ha i suoi anni e ogni pilota ha il suo momento. Nessuno è l’ ‘anti’ o viene a qualcosa. Ognuno ha la sua epoca e i suoi anni. È lo sport. Nessuno, l’ho detto molte volte, è eterno. Ha avuto la sua epoca Doohan, ha avuto la sua epoca Rossi, hanno avuto la loro epoca Lorenzo, Stoner, poi sono arrivato io e arriveranno altri, è arrivato Quartararo, Bagnaia, Acosta e ce ne sarà uno tra questi che vincerà parecchi titoli mondiali in MotoGP, colui che fa meglio le cose.”

