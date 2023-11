MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Qatar a Lusail

MotoGP Gp Qatar – Dopo le emozioni del Gp della Malesia, il Motomondiale torna in pista, prossima tappa Lusail per il Gran Premio del Qatar, 19esima tappa del Motomondiale 2023.

In Malesia si è finalmente rivisto Enea Bastianini, tornato alla vittoria dopo più di un anno e dopo una stagione costellata da infortuni. Il pilota riminese in Qatar potrebbe diventare il vero ago della bilancia nella lotta tra Bagnaia e Martin. Il piemontese ha 14 punti di vantaggio sullo spagnolo e se riuscisse ad ampliare il gap potrebbe arrivare a Valencia molto più tranquillamente o addirittura chiudere i giochi prima dell’ultima gara. All’italiano “basterebbe” lasciare Lusail con un vantaggio di 37 punti, ma sarà difficile.

La lotta per il titolo potrebbe essere influenzata da piloti come Alex Marquez che in Malesia ha fatto molto bene, mentre ci si aspetta un ritorno nelle posizioni che contano dei piloti Aprilia, Vinales e Espargarò, dopo una serie di gare difficili. Su questo tracciato, in caso di basso grip, la moto di Noale potrebbe essere la vera scheggia impazzita del weekend insieme a KTM. Sempre un’incognita i possibili risultati di Honda e Yamaha. Mentre per Marquez e Mir sembra difficile poterli vedere in lotta per qualcosa di importante, la Yamaha nelle ultime gare ha migliorato qualcosa e magari potremmo vere Quartararo e Morbidelli in lotta almeno per una top 5.

Meteo Gp Qatar

Al momento è prevista pioggia per venerdì, mentre per sabato e domenica il meteo dovrebbe essere bello.

Info Gp Qatar

Il circuito del Qatar misura 5.4 chilometri, conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. E’ entrato nel calendario del Motomondiale nel 2004. Dal 2008 la gara si disputa in notturna grazie ad un faraonico impianto di illuminazione. I piloti più vincenti nella classe regina nella storia del Gp del Qatar sono Valentino Rossi e Casey Stoner, con 4 successi, seguiti da Jorge Lorenzo (3).

Orari Gp Sepang Qatar 2023 – (Ora italiana)

Venerdì 17 novembre

P1 Moto3 12.00-12.35

P1 Moto2 12.50-13.30

FP1 MotoGP 13.45-14.30

P2 Moto3 16.15-16.50

P2 Moto2 17.05-17.45

Practice MotoGP 18.00-19.00

Sabato 18 novembre

P3 Moto3 11.30-12.00

P3 Moto2 12.15-12.45

FP2 MotoGP 13.00-13.55

Q1 MotoGP 13.40-13.55

Q2 MotoGP 14.05-14.20

Q1 Moto3 15.50-16.05

Q2 Moto3 16.15-16.30

Q1 Moto2 16.45-17.00

Q2 Moto2 17.10-17.25

Sprint Race MotoGP 18.00

Domenica 19 novembre

Warm Up MotoGP 13.40-13.50

Gara Moto3 1500

Gara Moto2 16.15

Gara MotoGP 18.00

Dove vedere il Gp Sepang

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 12 novembre MotoGP Sepang TV8

Gara Moto3 17.05

Gara Moto2 18.20

Gara MotoGP 20.05

1/5 - (1 vote)