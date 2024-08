MotoGP | GP Silverstone Day 1, Alex Marquez: “Domani ci sarà da lavorare”

MotoGP GP Silverstone Gresini Racing – Inizia in salita il weekend inglese per Alex Marquez. Il pilota spagnolo del team Gresini ha mancato l’accesso diretto al Q2 a causa di un errore ed ha concluso il turno di Prove con il quattordicesimo tempo.

Dichiarazioni Alex Marquez, GP Silverstone Prove

“Questa mattina ci sentivamo bene. Abbiamo provato qualche modifica che aveva funzionato bene in Germania, però c’è qualche movimento imprevedibile in sella alla moto su cui dobbiamo lavorare. Peccato per l’ultimo giro di questo pomeriggio dove ero a 0.2 prima di commettere un errore. Domani ci sarà da lavorare, ma contiamo di essere tra i primi 12 per la Q2”