Ducati: Campioni in Festa 2023, si celebrano i Titoli Mondiali MotoGP, WSBK e WSSP

MotoGP Superbike Supersport Ducati 2023 – Venerdì 15 aprile all’Unipol Arena di Bologna la Ducati festeggerà le vittorie ottenute nei Mondiali MotoGP, Superbike e Supersport, rispettivamente con Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista e Nicolò Bulega. Presenti anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, giunti sul podio della MotoGP in seconda e terza posizione.

A condurre la serata saranno Barbara Pedrotti e Gianluca Gazzoli con l’intervento di Guido Meda, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato ai Rockin’1000 e al DJ di fama internazionale Martin Solveig. L’ingresso è gratuito.

In sede di conferenza stampa sono intervenuti Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna e Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno, che hanno descritto il programma dell’evento e sottolineato ancora una volta la stretta relazione tra Ducati, le istituzioni e il territorio. In rappresentanza dell’Unipol Arena, uno dei più celebri impianti sportivi coperti polivalenti in Italia, ha partecipato Claudio Sabatini.

Dichiarazioni Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Campioni in Festa 2023

“Abbiamo appena concluso una stagione sportiva straordinaria e siamo convinti che le grandi vittorie meritino di essere celebrate e condivise. Dopo aver portato la nostra Azienda e la sua storia sulle prime pagine internazionali, crediamo che sia doveroso festeggiare questi risultati a Bologna, il luogo dove la magia Ducati è nata ed è cresciuta, offrendo a tutti una grande festa. L’Unipol Arena ci permette di mettere in piedi uno spettacolo in grado sia di emozionare sia di far divertire gli appassionati che parteciperanno. Invitiamo tutti a unirsi alla celebrazione il 15 dicembre per vivere l’emozione di sentirsi Campioni del Mondo insieme a noi e ai nostri piloti.”

Dichiarazioni Matteo Lepore, Sindaco di Bologna “Ducati Campioni in Festa 2023”

“La Ducati vince e stravince con 7 titoli quest’anno. Siamo molto felici, è una grande conferma dell’eccellenza bolognese. Faremo insieme questa grande festa e invitiamo tutti ad esserci per celebrare questo grande momento dello sport bolognese che torna ad alti livelli.”

