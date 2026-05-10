Moto3 | Gp Le Mans: Quiles vince sul bagnato davanti a Fernandez, Bertelle torna sul podio
Sesto successo in Moto3 per il pilota del Team Aspar che allunga in Campionato
Moto3 GP Francia Gara – Maximo Quiles ha dominato il Gran Premio di Francia classe Moto3, quinta tappa del Motomondiale 2026 disputata sul tracciato Bugatti di Le Mans.
Con la gara dichiarata “wet” e accorciata a 13 giri dei 20 previsti, il pilota del Team Aspar è stato autore di una bellissima partenza, prendendo subito il comando senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Quiles si tratta del sesto successo in Moto3, terzo stagionale, mai nessuno aveva fatto 115 punti nelle prime cinque gare della categoria.
Secondo al traguardo e staccato di 1.888s il pole-man del Leopard Racing Adrian Fernandez, al nono podio in Moto3. Bellissima la gara del nostro Matteo Bertelle, che nonostante un long-lap inflitto per “taglio” ha chiuso sul terzo gradino del podio, secondo podio in Moto3 dopo Austin 2025, arrivato una anno, un mese e 10 giorni dopo, soprattutto con in mezzo due bruttissimi incidenti, uno non in pista in cui era entrato in coma.
Il pilota del Team LEVEL UP – MTA di Alessandro Tonucci ha preceduto Veda Pratama (Honda Team Asia), il team-mate Joel Esteban e il connazionale del Leopard Racing, Guido Pini, sesto sotto la bandiera a scacchi.
In Top Ten anche Adrian Cruces (CIP Green Power), David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Eddie O’Shea (GRYD – MLav Racing) e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI).
A punti anche Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmets – MSI), Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team, caduto mentre era secondo e poi tornato in pista, ndr), Leo Rammerstorfer (SIC58 Squadra Corse) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo, caduto addirittura due volte e tornato in sella, ndr).
Fuori dai punti Zen Mitani (Honda Team Asia), 16esimo, Ruche Moodley (CODE Motorsports) e David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, caduto ad inizio gara e subito risalito in sella, ndr).
Non hanno visto la bandiera a scacchi causa cadute (tutte senza conseguenze, ndr) Cormac Buchanan, Casey O’Gorman, il nostro Nicola Carraro, Alvaro Carpe, Joel Kelso, Jesus Rios, Rico Salmela e Scott Odgen.
La classifica iridata vede Quiles allungare portandosi a 115 punti, 46 in più di Adrian Fernandez, 62 in più di Alvaro Carpe e 63 in più di Valentin Perrone.
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Moto3 Gara Le Mans - GP Francia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|24:41.640
|2
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+1.888
|3
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|+4.227
|4
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|+7.659
|5
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|+10.916
|6
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|+17.707
|7
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|+20.164
|8
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+20.893
|9
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|+21.075
|10
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+21.847
|11
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+26.119
|12
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+26.193
|13
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+32.602
|14
|5
|Leo Rammerstorfer
|Sic58 Squadra Corse
|+33.641
|15
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|+34.968
|16
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|+43.820
|17
|21
|Ruche Moodley
|Code Motorsports
|+44.174
|18
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+95.800
Le Mans - GP Francia - Risultati Gara
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