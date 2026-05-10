Moto3 | Gp Le Mans: Quiles vince sul bagnato davanti a Fernandez, Bertelle torna sul podio

Moto3 GP Francia Gara – Maximo Quiles ha dominato il Gran Premio di Francia classe Moto3, quinta tappa del Motomondiale 2026 disputata sul tracciato Bugatti di Le Mans.

Con la gara dichiarata “wet” e accorciata a 13 giri dei 20 previsti, il pilota del Team Aspar è stato autore di una bellissima partenza, prendendo subito il comando senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Quiles si tratta del sesto successo in Moto3, terzo stagionale, mai nessuno aveva fatto 115 punti nelle prime cinque gare della categoria.

Secondo al traguardo e staccato di 1.888s il pole-man del Leopard Racing Adrian Fernandez, al nono podio in Moto3. Bellissima la gara del nostro Matteo Bertelle, che nonostante un long-lap inflitto per “taglio” ha chiuso sul terzo gradino del podio, secondo podio in Moto3 dopo Austin 2025, arrivato una anno, un mese e 10 giorni dopo, soprattutto con in mezzo due bruttissimi incidenti, uno non in pista in cui era entrato in coma.

Il pilota del Team LEVEL UP – MTA di Alessandro Tonucci ha preceduto Veda Pratama (Honda Team Asia), il team-mate Joel Esteban e il connazionale del Leopard Racing, Guido Pini, sesto sotto la bandiera a scacchi.

In Top Ten anche Adrian Cruces (CIP Green Power), David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Eddie O’Shea (GRYD – MLav Racing) e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI).

A punti anche Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmets – MSI), Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team, caduto mentre era secondo e poi tornato in pista, ndr), Leo Rammerstorfer (SIC58 Squadra Corse) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo, caduto addirittura due volte e tornato in sella, ndr).

Fuori dai punti Zen Mitani (Honda Team Asia), 16esimo, Ruche Moodley (CODE Motorsports) e David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, caduto ad inizio gara e subito risalito in sella, ndr).

Non hanno visto la bandiera a scacchi causa cadute (tutte senza conseguenze, ndr) Cormac Buchanan, Casey O’Gorman, il nostro Nicola Carraro, Alvaro Carpe, Joel Kelso, Jesus Rios, Rico Salmela e Scott Odgen.

La classifica iridata vede Quiles allungare portandosi a 115 punti, 46 in più di Adrian Fernandez, 62 in più di Alvaro Carpe e 63 in più di Valentin Perrone.

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