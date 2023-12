MotoGP | Alex su Marc Marquez in Ducati: “Va forte anche con un triciclo”

Ducati MotoGP 2024 – Alex Marquez ha parlato del passaggio di suo fratello Marc dalla Honda alla Ducati, stesso percorso fatto dal più piccolo dei fratelli Marquez.

In un’intervista rilasciata al programma “Tot Costa” di Radio Catalunya così come riportato da Marca.com ha ammesso di non aver mai detto a Marc di seguirlo in ducati e ha rivelato il dubbio principale che l’otto volte iridato aveva prima di decidere.

Dubbi che sono stati spazzati via con il test di Valencia, dove Marc Marquez dopo 6/7 giri era già nelle primissime posizioni della classifica.

Dichiarazioni Alex Marquez su Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“Non ho mai detto a Marc di venire in Ducati, è molto intelligente, non c’è bisogno di dirgli nulla. Sa dov’era, quali sono i miei difetti e cosa è più difficile per me. Aveva dei dubbi sul fatto che il suo stile si sarebbe adattato alla Ducati, ma alla fine c’erano otto piloti con stili diversi che erano veloci con quella moto, e questo gli ha dato molta fiducia. Certo mi ha chiesto delle cose, ma io gli ho dato la mia opinione non tanto come pilota Ducati, ma come fratello. Perché ho visto tutto quello che è successo dal 2020, il che è stato molto difficile per lui.”

Dichiarazioni Alex Marquez su Tante Cadute Marc Marquez Ducati MotoGP 2023

“La Ducati è molto più maneggevole: si cade di meno, è molto più comoda… E che ti piaccia o no, ti dà molta più sicurezza. Quando non arrivi al livello dell’altra moto, il pilota deve dare il 110%, tutto il giorno oltre i limiti, ecco perché Marc è caduto così tante volte quest’anno. Ti allontani dai limiti della tua moto, perché vuoi arrivare dove sono gli altri.”

Dichiarazioni Alex Marquez su Possibilità Titolo Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“È abbastanza presto per fare previsioni, ma penso di sì, che possa vicnere. E’ vero che Valencia è un circuito in cui è molto bravo e penso che si sia adattato in fretta. So com’è Marc: gli dai un triciclo e lui va forte. È troppo presto per parlarne, ma penso che, con la sua esperienza e il punto in cui si trova, possa lottare per il titolo.”

