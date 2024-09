Tragedia nel motociclismo, è morto Luca Salvadori

Luca Salvadori, ci ha purtroppo lasciati in seguito a un tragico incidente durante l’ultima tappa dell’International Road Racing Championship (IRRC) in Germania. Il pilota italiano, che si era guadagnato l’ammirazione di tanti appassionati grazie al suo entusiasmo contagioso e alla sua passione, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato coinvolto in una caduta durante la gara della classe SBK/STK 1000.

Luca era un punto di riferimento per molti grazie alla sua capacità comunicativa e alla sua profonda conoscenza del motorsport, soprattutto attraverso i suoi canali social, in particolare su YouTube, dove condivideva la sua esperienza e la sua passione per le due ruote. Dopo aver gareggiato nel mondiale SuperSport, nel CIV e nel National Trophy, Luca si era recentemente dedicato alle corse su strada, dimostrando una nuova passione.

Il drammatico incidente è avvenuto al termine del primo giro, quando il pilota tedesco Didier Grams è caduto in una veloce curva a sinistra, coinvolgendo diversi altri piloti, tra cui Luca. Nonostante il tempestivo soccorso e il trasporto in ospedale, Luca non è sopravvissuto alle lesioni riportate.

Il motorsport ha perso una figura carismatica, un pilota appassionato che ha vissuto ogni gara con intensità e dedizione.

La redazione si stringe attorno alla famiglia e gli amici di Luca.