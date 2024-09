Luca Salvadori, il toccante ricordo di Pecco Bagnaia e il bellissimo gesto del Team rivale

Ieri purtroppo ci ha lasciati Luca Salvadori, scomparso in seguito a un tragico incidente durante l’ultima tappa dell’International Road Racing Championship (IRRC) in Germania.

Il pilota milanese, apprezzatissimo non sono come pilota e Youtuber, ma anche e soprattutto come persona, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato coinvolto in una caduta durante la gara della classe SBK/STK 1000.

I social si sono riempiti di lacrime, di sconforto, qualcuno ha provato ad addolcire la “pillola” con il classico “Almeno è morto facendo la cosa che amava di più”, ma la verità è che non si è mai pronti a notizie del genere.

Tra i tantissimi che lo hanno ricordato anche il tre volte Campione del Mondo Pecco Bagnaia, che sul suo profilo Instagram ha scritto parole bellissime che riportiamo di seguito e che potete vedere insieme a lui nella foto.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Scomparsa Luca Savadori

“Luca non mancherà solo a me, mancherà a tutti perché persone così sono fondamentali nel nostro mondo iniziando qualcosa che non era mai stato fatto, spingendo molte più persone a seguire questo meraviglioso sport in una maniera diversa… quasi più da vicino di quanto possa farlo una televisione. È riuscito a fare della sua passione un lavoro e ci metteva tutto se stesso, senza mai mollare, credendoci sempre. Luca Salvadori era diventato un punto di riferimento, non solo per me, ma per tutti gli appassionati del motorsport. In un mondo che funziona un po’ al contrario, dove il successo non sempre viene perdonato, commentava sempre in maniera oggettiva ogni gara, sessione, accaduto. Quando mi veniva proposto di essere intervistato o di fare quattro chiacchiere ero sempre contento di poter condividere pensieri con lui, perché era una persona estremamente positiva… una di quelle persone che ti vien voglia di ascoltare perché trasmettono un enorme passione per ciò che fanno ed è un privilegio per pochi. Non dimenticherò mai quei tre giri in pista a Portimao fatti insieme… una volta tornati ai box era estasiato, poche volte ho visto qualcuno più felice di così.”

Bellissimo poi il gesto del Team rivale, che schiera Filippo Rovelli. Di comune accordo con il pilota hanno deciso di non correre le ultime due tappe del National Trophy 1000, così da far vincere a Luca quel titolo che gli era sempre sfuggito. Gesto d’altri tempi che sottolinea come anche nell’era dell’odio da stadio importato anche e aggiungo purtroppo nel Motorsport, ci sia spazio per chi corre e fa correre piloti per la sola grande passione che unisce il Mondo dei motori.

Gianluca Galesi di Pistard, titolare e team manager dell’omonimo Team ha rilasciato questo toccante video.

“Non scenderemo in pista né a Imola né a Cervesina, ultimi due round stagionali. Con questo gesto, vogliamo fare in modo che Luca possa festeggiare da lassù il tanto inseguito titolo del National Trophy 1000. Questo campionato è tuo, e lo sarà per sempre. Ti voglio bene.”

Non potevano poi mancare le parole del suo grande amico Alberto Naska, che ha scritto: “Ciao amico mio. Se ti va, mi piacerebbe fossi il mio angelo custode le prossime volte che metterò il casco.”

Anche Valentino Rossi e Marc Marquez hanno voluto rendere omaggio al giovane centauro, così come il mondo della musica. Il papà di Luca, Maurizio, è titolare della Trident Agency, poi diventata Trident Music. L’azienda si occupa dell’organizzazione di concerti ed eventi vari. Proprio ieri poi il trionfo del Team Trident in F2 a Baku con la dedica a Maurizio Salvadori da parte della squadra e del vincitore, l’olandese Richard Verschoor che via radio ha detto: “Finalmente ragazzi, la mia prima vittoria! E Maurizio, sono con te, amico.”

Anche Ducati (moto con cui correva) e Aprilia hanno reso omaggio al giovane pilota.

