SBK | È già 2024, il 31 ottobre iniziano i test ufficiali a Jerez

SBK Test Jerez 2024 – Pochi giorni dopo la fine della stagione 2023, con la vittoria del titolo da parte di Alvaro Bautista, il mondiale Superbike è già proiettato nel 2024, il 31 ottobre, infatti, iniziato i test invernali sul circuito di Jerez.

Saranno test molto importanti per quasi tutti i piloti. Alvaro Bautista è in cerca di conferme dopo il cambio regolamentare che prevede serbatoi più piccoli e un peso minimo pilota-moto. Al suo fianco ci sarà il debutto in SBK di Nicolò Bulega che, dopo aver dominato in SSP testerà per la prima volta la V4 del team Aruba.

A Jerez, scenderà in pista per la prima volta vestito di blu, Jonathan Rea che, dopo nove stagioni in Kawasaki si prepara all’esordio con il team Pata Yamaha Prometeon WorldSBK. Sulla sella lasciata libera dal pilota britannico troveremo Axel Bassani che, dopo aver conquista il titolo di miglio pilota indipendente, è pronto per il passaggio in un team ufficiale e a salire per la prima volta sulla ZX-10RR. Tra i protagonisti del mercato anche Michael Rinaldi che, dopo aver perso la sella della Ducati ufficiale, disputerà il 2024 sulla Ducati del team Motocorsa e a Jerez avrà la prima occasione per conoscere il team.

Sul circuito andaluso ci sarà anche Andrea Iannone che, scontati i 4 anni di squalifica salirà in sella alla Panigale V4 R del Team GoEleven. Grande assente invece sarà Toprak Razgatlioglu che non ha ricevuto l’ok da parte di Yamaha di provare la BMW prima di dicembre.

Dopo i test del 31 ottobre – 1 novembre, le derivate di serie torneranno spesso in pista per preparare al meglio la stagione 2024, in particolare:

22-23 novembre – Circuito de Jerez – Angel Nieto

4 dicembre – Autodromo Internacional do Algarve

5-6 dicembre – Circuito de Jerez – Angel Nieto

24-25 gennaio – Circuito de Jerez – Angel Nieto

29-30 gennaio – Autodromo Internacional do Algarve

19-20 febbraio – Phillip Island Grand Prix Circuit

