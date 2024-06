SBK | Test Misano, Bassani: “Passo dopo passo stiamo cercando di arrivare più vicini ai primi”

SBK Test Misano Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso la due giorni di test di Misano con il tredicesimo tempo.

Il miglior tempo sul giro di Bassani di 1’33.929 lo ha visto 15° nella classifica combinata dei due giorni di test, con i suoi principali progressi in termini di fiducia dell’anteriore sia con gomme da gara che con gomme Q.

Dichiarazioni Axel Bassani test Misano Superbike

“Il tempo oggi è stato difficile quindi non è stato facile cercare di trovare il momento giusto per scendere in pista. Ma sicuramente abbiamo trovato qualcosa per far sì che le cose si sentissero meglio sulla moto, soprattutto con l’anteriore. Abbiamo cambiato molte cose e il feeling all’anteriore, con una gomma Q al posteriore, era migliore rispetto a prima. Sono felice di questo. Passo dopo passo stiamo cercando di arrivare più vicini ai primi e sicuramente con l’opzione gomme da gara ero più vicino al mio compagno di squadra Alex. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto con la squadra e ora dobbiamo lavorare molto durante il weekend di gara perché voglio fare delle belle gare qui a Misano”.

