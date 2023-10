SBK | Test Jerez: Rea, “Il feeling in blu è davvero incredibile”

SBK Test Jerez Yamaha – A sole 24 ore dalla fine della stagione 2023, il sei volte campione del mondo Superbike Jonathan Rea è entrato per la prima volta nel box del Pata Yamaha Prometeon WorldSBK per incontrare la sua Yamaha R1 WorldSBK #65, caratterizzata da una speciale colorazione grigia, bianca e carbonio. Livrea di prova invernale in fibra che allude ad alcune delle combinazioni di colori storiche Yamaha.

Dichiarazioni Jonathan Rea Test Jerez Yamaha

“È stato un primo giorno incredibile ed è stato così surreale indossare la mia polo Pata Yamaha Prometeon WorldSBK – la sensazione in blu è davvero bella – e quando sono entrato nel box, tutti erano così entusiasti. Ho sentito subito tanto amore e sostegno: l’attenzione ai dettagli nella squadra è sorprendente. Anche nel mio ufficio pilota, che aveva già loghi personalizzati, fino alla perfetta vestibilità sulla moto: l’attenzione ai dettagli in questo processo è stata incredibile. Non vedo l’ora di girare i miei primi giri sulla R1. È una moto che ho visto da vicino in pista ma che non ho mai avuto l’opportunità di guidare, quindi per domani l’idea principale è quella di mettermi a mio agio sulla moto, di capire il mio team, che loro capiscano me e, ovviamente, di imparare e avere un esito positivo. Da qui a Phillip Island abbiamo molto tempo, ma le prime impressioni sono sempre importanti e oggi è stata davvero buona. Sono davvero entusiasta di iniziare e voglio ringraziare tutti, Crescent Racing, Yamaha Motor Europe e tutti gli sponsor per questa opportunità perché penso che sarà una grande partnership e non vedo l’ora.