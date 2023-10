SBK | Test Jerez: Bassani, “È un sogno”

SBK Test Jerez Kawasaki – Con i test invernali che scatteranno il 31 ottobre sul circuito di Jerez, inizia ufficialmente il viaggio di Axel Bassane nel team Kawasaki.

Axel è stato campione dei piloti dei team indipendenti nelle ultime due stagioni. La stagione 2024 sarà il primo anno per il “ElBocia” all’interno di un team ufficiale. Axel avrà ovviamente bisogno di tempo per abituarsi al suo nuovo ambiente, squadra e moto. È comprensibilmente super entusiasta della sua nuova opportunità, ma arriverà con un approccio professionale per fare quanti più progressi il più rapidamente possibile.

Dichiarazioni Axel Bassani Test Jerez

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura con Kawasaki. È come un sogno per me perché è davvero una buona squadra con tanta storia. Per me è importante iniziare con uno stato d’animo rilassato, cercare di capire la moto, la mia nuova squadra e poi vedremo cosa succede”.