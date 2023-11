SBK | Test Jerez Day 2: Bassani, “L’unica risposta a ciò di cui ho bisogno è il tempo”

SBK Test Jerez Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso la seconda giornata di test a Jerez con il dodicesimo tempo.

La prima esperienza di Bassani con la Ninja ZX-10RR è stata molto positiva, anche se si tratta di un set-up molto diversa rispetto a quella a cui era abituato a guidare negli ultimi anni. Axel ha completato 54 giri nell’ultimo giorno di questo test.

Dichiarazioni Axel Bassani Test Jerez

“La moto è completamente diversa quindi dobbiamo imparare tutto. Giro dopo giro ho iniziato a sentirmi bene con la moto e questi sono solo i primi due giorni. È come un giorno perché il primo giorno non abbiamo corso nel pomeriggio, e anche questa mattina. Ma, passo dopo passo, stiamo cercando di imparare e di essere ancora migliori. La moto è completamente diversa e quando c’è qualcosa di nuovo devi prenderti del tempo per capire e quando sei pronto puoi spingere. L’unica risposta a ciò di cui ho bisogno è il tempo. Ci sono molte persone con molta esperienza in questa squadra, quindi è bello farne parte. Per me è una squadra speciale”