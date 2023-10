SBK | Test Jerez Day 1: Iannone, “Tornare in sella è stato bello” [VIDEO]

SBK Test Jerez Ducati GoEleven – Il debutto di Andrea Iannone in sella alla Ducati Go Eleven è stato interrotto a metà giornata causa pioggia; pista a chiazze fin dalla mattinata, il che non ha limitato più di tanto le prestazioni, permettendo di completare ventisei giri in condizioni di grip buono.

Il numero 29 ha trovato ottima confidenza con la Ducati Go Eleven. Difficile comparare i riferimenti in pista degli altri piloti, in quanto oggi parecchi protagonisti hanno utilizzato gomme morbide; la giornata di domani, in cui è previsto il sole e temperature più miti, dovrebbe fornire maggiore riscontro dal punto di vista tecnico.

La gioia in volto e l’emozione di riprendere la moto in mano; Andrea ha trasmesso uno spirito positivo e carico all’interno del box, nel quale lo staff sta acquisendo sempre maggiore collaborazione con il pilota. Domani, secondo giorno di test, orario 10.00-18.00 nella speranza di un meteo soleggiato

Dichiarazioni Andrea Iannone Test Jerez Ducati Go Eleven

“Tornare in sella è stato bello. Mi spiace non aver potuto girare di più ma il meteo sin dall’inizio critico è via via peggiorato. La moto, nonostante i pochi giri causa pioggia, posso dire che va molto bene. Non è stata la giornata ideale per ripartire ma siamo molto positivi. Sarebbe bello poter girare. Abbiamo soli dieci giorni di test a disposizione e quindi forse non ne utilizzeremo uno dato che ho bisogno di girare sull’asciutto. Vedremo il meteo e quali saranno le condizioni della pista quando arriverò in circuito. Ora la cosa importante è che sono qui e avere la possibilità di guidare. Mai avuto un feeling così”.