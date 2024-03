SBK | Test Barcellona, Bulega: “Siamo sulla strada buona”

SBK Test Barcellona Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso al comando la due giorni di test sul circuito di Barcellona.

Nicolò Bulega ha confermato di trovarsi a suo agio con la Ducati Panigale V4R e ha lavorato su diverse soluzioni di gomme facendo registrare tempi molto competitivi sia sul passo gara che sul time attack facendo registrare anche il nuovo record del circuito.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Test Barcellona Superbike

“Siamo sulla strada buona. Con il team abbiamo fatto come sempre un lavoro molto efficace. Ci siamo dedicati sia sulle diverse soluzioni di gomme che sul setup e credo che le indicazioni che siamo riusciti ad ottenere potranno essere molto utili in vista del prossimo weekend. Il feeling con la moto è stato molto buono e questa sensazione è confermata sia dal passo gara che dai tempi sul time attack. E’ chiaro che sia ancora del lavoro da fare per sistemare dettagli che ci possano far fare un ulteriore passo in avanti ma il bilancio di questi test è senza dubbio positivo”.

