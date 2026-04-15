MotoGP | Il premio “Magni” a Carlo Pernat

Carlo Pernat, storico Team Manager del Motomondiale, sarà insignito del premio “Arturo Magni” il prossimo 24 aprile nella sala polifunzionale di Lerma.

La premiazione avverrà durante la serata “Motori e leggenda” e sarà l’anteprima della tradizionale fiera di San Marco in programma il giorno successivo, il 25 aprile.

Durante la giornata ci sarà la seconda edizione del “Raduno story”, infine domenica 26 aprile su prenotazione si potranno fare visite guidate ai monumenti del paese.

Il Premio “Arturo Magni” è stato istituito per rendere omaggio al grande maestro della meccanica e alla premiazione saranno presenti i figli Giovanni e Carlo che insieme al padre fondarono la ditta Magni. Per l’occasione saranno esposte due moto storiche.

Arturo Magni è stato uno dei più grandi tecnici e preparatori del reparto corse di Gilera e MV Agusta anche al fianco di Campioni leggendari come Giacomo Agostini.

Saranno proprio i figli Giovanni e Carlo a consegnare il premio a Carlo Pernat, che tra i tantissimo ruoli ha svolto anche quello di Team Manager del reparto Corse Gilera e scopritore tra gli altri di Campioni come Max Biaggi e Valentino Rossi e Team Manager di Loris Capirossi, Enea Bastianini, Andrea Iannone e del compianto Marco Simoncelli.

La serata sarà presentata da Massimo Calandri (nella foto insieme a Pernat e Loris Capirossi, ndr), giornalista di Repubblica e autore del libro “Belin che paddock” che racconta proprio la carriera di Carlo Pernat.

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