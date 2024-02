SBK | Kawasaki toglie i veli dalla nova ZX-10RR di Bassani e Lowes

SBK Presentazione Kawasaki – A poche settimane dall’inizio della stagione 2024, Kawasaki toglie i veli alla nuova ZX-10RR di Axel Bassani e Alex Lowes.

All’interno di KRT, si sono verificati cambiamenti significativi dal termine della stagione 2023, il veterano combattente Lowes è affiancato dal doppio campione Independent Riders, Axel Bassani. Il giovane italiano sta vivendo la sua prima esperienza ufficiale come pilota nel mondo WorldSBK.

Dopo lo sviluppo invernale da parte di KMC in Giappone e dei loro partner tecnici globali, Lowes, Bassani e i loro team tecnici hanno completato con successo un recente programma di test in Spagna e Portogallo. Hanno adattato le configurazioni delle loro moto per rispecchiare una serie di recenti modifiche al regolamento tecnico di WorldSBK.

Per quanto riguarda le moto, la Ninja ZX-10RR ora vanta giri massimi aggiuntivi e alcuni potenziamenti interni per modificare l’inerzia del motore.

Dichiarazioni Bassani presentazione Kawasaki 2024

“Sono davvero felice di mostrare finalmente al mondo la nuova livrea del team KRT per la stagione 2024. Penso che sia un design davvero bello e mi piace molto. Sicuramente c’è ancora molto verde, ma anche alcuni colori diversi. È davvero bello vedere finalmente la mia moto di fabbrica nei colori ufficiali. È sempre piacevole avere un nuovo look ogni stagione. Spero che alle persone piaccia l’aspetto della moto e anche tutto il nuovo abbigliamento del team. Il verde di Kawasaki è sempre speciale. Penso che possiamo avere davvero una buona stagione insieme. Non vedo l’ora di andare in Australia presto.”

