SBK | Annunciato il calendario provvisorio 2024: debuttano Ungheria e Cremona

Calendario provvisorio SBK 2024 – Il calendario provvisorio del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2024 è stato pubblicato.

Nel 2024 ci saranno due nuovi circuiti e una leggera variazione nel calendario, ma con il mantenimento di tutti gli eventi storici. Ecco una panoramica dei 12 Round in programma.

Il nuovo capitolo del WorldSBK nel 2024 si apre con il Round tradizionale in Australia al Phillip Island Grand Prix Circuit, dal 23 al 25 febbraio. Questo evento includerà anche il WorldSSP, mentre il Test Ufficiale è previsto per il 19 e 20 febbraio. Successivamente, dal 22 al 24 marzo, il Circus si sposterà al Circuit de Barcelona-Catalunya per inaugurare la stagione europea. Una settimana prima dell’inizio del Round, il 14 e 15 marzo, ci sarà un Test con il Supporto di Dorna. Nel Round di Jerez, assisteremo anche al ritorno del WorldSSP300. Infine, dal 19 al 21 aprile, la competizione si trasferirà al TT Circuit Assen.

Nel mese di maggio, il WorldSBK farà una breve pausa. Il quarto Round si terrà dal 14 al 16 giugno al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, mentre dal 12 al 14 luglio ci aspetta il Round di Gran Bretagna a Donington Park. Subito dopo, l’Autodrom Most ospiterà il Round della Repubblica Ceca per il quarto anno consecutivo.

Dopo due settimane di pausa, la seconda metà dell’anno si accenderà ad agosto con il ritorno del Round del Portogallo, previsto dal 9 all’11 agosto all’Autodromo Internacional do Algarve. Due settimane dopo, avremo il primo dei due nuovi eventi nel calendario, il ritorno del WorldSBK in Ungheria, al nuovissimo Balaton Park Circuit, a un’ora a sud di Budapest, sulle rive del Lago Balaton, il più grande d’Europa centrale. Successivamente, nel weekend del 6-8 settembre, ci sarà il Round di Francia sul Circuit de Nevers Magny-Cours.

Dal 20 al 22 settembre, ci sposteremo verso la seconda novità nel calendario, il Cremona Circuit, situato a soli trenta minuti da Cremona. Il penultimo Round dell’anno è previsto la settimana successiva al MotorLand Aragon, mentre il gran finale di stagione si terrà dal 11 al 13 ottobre nel sud della Spagna, al Circuito de Jerez – Angel Nieto.

Va notato che, essendo entrambi circuiti nuovi nel calendario del WorldSBK, Balaton Park e Cremona sono soggetti a omologazione.

23-25 febbraio: Phillip Island, Australia

22-24 marzo: Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

19-21 aprile: TT Circuit Assen, Olanda

14-16 giugno: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Italia

12-14 luglio: Donington Park, Gran Bretagna

19-21 luglio: Autodrom Most, Repubblica Ceca

9-11 agosto: Autodromo Internacional do Algarve, Portogallo

23-25 agosto: Balaton Park Circuit, Ungheria*

6-8 settembre: Circuit de Nevers Magny-Cours, Francia

20-22 settembre: Cremona Circuit, Italia*

27-29 settembre: MotorLand Aragon, Spagna

11-13 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto